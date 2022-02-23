Rüyada evin sallanması ne anlama gelir? Rüyada evin sallanması neye işarettir? Rüyada evin sallanmasının anlamı, yorumu

Rüyada Deprem Hissetmek



Deprem olduğunu rüyada hissetmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin planladıkları işlerinin tümünün işlerinin en başında olan olayın bozulmasından kaynaklı olarak ertelenmek durumunda kalacağına yorumlanmıştır.Rüya sahipleri bu duruma çok üzülecek, uzun zamanlardan beri yaptıkları işlerin bozulması kişileri hem çok huzursuz hem de mutsuz bir insan haline getirecektir.