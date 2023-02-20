Rüyada evin sallanması hayırlı mıdır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada depremde evin yıkıldığını görmek neye işarettir?

RÜYADA DEPREMDE EVİN YIKILDIĞINI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada evinin deprem dolayısıyla yıkıldığını görmek, rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

Eğer rüyayı görmüş kimseler evliyse veya bir ilişkileri varsa aralarındaki ilişki başka biri dolayısıyla hasar görecektir. Bu hasarlar, zamanla veya çabayla düzelebilecek hasarlar olmayacaktır. Bu nedenle birçok kimse, bu rüyayı görmüş kişilerin ilişkilerine zarar vermemeleri adına attıkları adımlara ve görüştükleri insanlara karşı dikkatli olmaları gerektiği yorumunda bulunmuşlardır.