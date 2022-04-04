Rüyada eve kedi girmesinin anlamı ve yorumu nedir? Rüyada kedinin doğurduğunu görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Hamile Kedi Görmek

Hamile bir kedinin rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş kişilerin kendilerini içinde bulundukları zor durumdan bir kadın sayesinde çıkarabilecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin karşılarına bir anda çıkacak olan ve birden kendilerini yıllardır tanıdıkları birinin yanında hissedecek olan rüya sahipleri, en çok kendilerine nazik ve şefkatli davranılmasından hoşlanacaklardır. Bu sayede kişiler, bugüne kadar kimsenin kendilerine bu denli nazik yaklaşmadığını fark edecek ve bundan sonra iletişimde oldukları insanları bu özelliğe göre seçeceklerdir.