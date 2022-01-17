Rüyada ev yapmak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada köye ev yapmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Yeni Ev Yapmak

Sıfırdan yeni bir ev yaptığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin saygı gösterilen biri haline gelecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler uzun zamandır istedikleri bu konuma erişebilmek ve eriştikten sonra da orada kalabilmek için çok gayret gösterecekler, gayretlerinin karşılığını da hem maddi açıdan hem de itibar olarak alacaklardır.