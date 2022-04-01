Rüyada ev anahtarı görmek neye işarettir? Rüyada anahtar görmek ne anlama gelir? Rüyada anahtar bulmak veya kaybetmek hayırlı mıdır?
Rüyada görülmüş kapı anahtarı, rüya sahipleri için birçok farklı şekilde tabir edilmiştir: Rüyasında anahtar görmüş kimselerin çok kısa bir süre içinde birçok mal varlığına erişeceği ve bu malları kullanarak ihsan sahibi bir insan olacakları yorumu din alimleri tarafından yapılmıştır.
* Bazı rüya tabircileri, rüyasında anahtar görmüş kimselerin hacca gitmeye karar vereceğini söylemişlerdir. Özellikle de yeni evlenmiş kadınların bu rüyayı görmesi, eşleri ile beraber işleyecekleri birçok sevabın habercisi olarak yorumlanmıştır.
* İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerinin bugüne kadar hep imkansız olarak gördükleri işleri başaracak olmalarına delalet sayılmıştır. Kişiler başarılarını birçok insan karşısında gerçekleştirecek ve fazlaca övgü toplayacaktır.
RÜYADA BİRİNDEN ANAHTAR ALMAK
Birinden alındığı rüyada görülen anahtar, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin arkadaşlarının kendisine maddi açıdan yardımcı oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kendi işlerinin patronuysa ve son zamanlarda harcamalarına yetişememeye başlamışlarsa, birçok arkadaşı kendi aralarında anlaşarak rüya sahiplerine destekte bulunacaklardır. Bu destek sayesinde rüya sahipleri işlerini yollarına koyabileceklerdir.
RÜYADA EV ANAHTARI GÖRMEK
Rüyada bir evin anahtarının görülmesi, rüya sahiplerinin sevinçten ağlamalarını sağlayacak bazı olayların üst üste yaşanmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri ev anahtarının kendi evlerine ait olmadığını görüyorlarsa, ailelerinden başka biri için yaşanacak gelişmelere sevineceklerdir.
RÜYADA ÇOK ANAHTAR GÖRMEK
Rüyada birçok anahtarın bir arada görülmüş olması, rüya sahiplerinin kendi kısmetlerini ve fırsatlarını kendi oluşturacak oluşlarına yorumlanmıştır. Bu anahtarlar, eğer rüya sahiplerine biri tarafından verilmişse, kişilerin bulundukları iş girişimlerinin tümü olumlu sonuç verecek ve kişiler bu girişimler sayesinde ceplerine fazla tutarlarda paraların girdiğini göreceklerdir.
RÜYADA ANAHTAR GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in rüyada görülen anahtarlar için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin bilmeyenlere Kuran okumayı öğretecek oluşuna delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimselerin hocalığa başlaması, kendi hayatlarında sorun olduğunu düşündükleri birçok mevzuyu da çözebilecektir. Rüya sahiplerinin başkalarını yanlış yoldan doğru yola çekmesi, Allah'ın da kendi yollarını açmasını sağlayacaktır.