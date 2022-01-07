Rüyada et pişirmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada et kızartmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kazanda Et Pişirmek

Kazanlarca et pişirdiğini rüyada görmek, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Birçok din alimine göre bu rüyanın görülmüş olması, rüya sahiplerinin yıllar önce adamış olduğu bir adağın gerçekleşeceğine ve bu adağın gerekeninin rüya sahibi tarafından yapılacağına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri adadıkları bu şeyi unutmamaları ve mümkün olduğunca en kısa sürede gerektiği gibi yerine getirmeleri öğüdü de verilmiştir.

• Bazı rüya tabircilerine göre ise kişilerin rüyalarında kazanlar içinde et pişirdiğini görmeleri, bir düğün veya kutlama düzenleyeceklerine yorumlanmıştır. Özellikle evlilik yaşına gelmiş kimselerin bu rüyayı görmüş olması, evladının ya da evlatlarının yakın zamanda evlilik kararı almalarına, bu kararı da kısa sürede uygulayacaklarına yorumlanmıştır.