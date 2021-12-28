Rüyada et görmek nasıl yorumlanır? Rüyada çiğ et görmek neye işarettir? Rüyada et yediğini görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA PİŞMİŞ BİR ET GÖRMEK

Pişmiş eti rüyada görmek iyilik ve güzelliklere işaret etmektedir. Bununla ilgili yapılan İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; haşlanarak pişirilmiş et, kızartılarak hazırlanmış etten çok daha hayırlıdır. Rüyada görülen pişmiş et ne kadar taze ve güzelse, rüyayı gören kimseye de o kadar faydalıdır. Pişmiş et gören bir kimsenin arzu ettiği bir mala zorlanmadan ulaşacağına işaret edilir.