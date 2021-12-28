Rüyada et görmek nasıl yorumlanır? Rüyada çiğ et görmek neye işarettir? Rüyada et yediğini görmek hayırlı mıdır?
Etin rüyada görülmesi görülen etin çiğ olup olmamasına göre farklı anlamlara gelmektedir: Rüyada et görmek ve bu etin çiğ olması genel olarak hayatta karşılaşılacak bir soruna işaret etmektedir. Rüyadaki etin pişmiş olması o rüyanın hayırlara vesile olacak bir rüya olduğu manasına gelmektedir. Pişmiş et gören kimselerin eline yakın zamanda bir mal geçeceği, çiğ et gören kimselerin ise tam zıttı olarak ellerindeki mallarını da kaybedeceği yorumlanmaktadır.
RÜYADA PİŞMİŞ BİR ET GÖRMEK
Pişmiş eti rüyada görmek iyilik ve güzelliklere işaret etmektedir. Bununla ilgili yapılan İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; haşlanarak pişirilmiş et, kızartılarak hazırlanmış etten çok daha hayırlıdır. Rüyada görülen pişmiş et ne kadar taze ve güzelse, rüyayı gören kimseye de o kadar faydalıdır. Pişmiş et gören bir kimsenin arzu ettiği bir mala zorlanmadan ulaşacağına işaret edilir.
RÜYADA ET SATIN ALDIĞINI GÖRMEK
Düşünde et satın almak rüyayı gören zordaki bir kimsenin madden ve manen zorlukları yeneceğine dalalet etmektedir. Fakir bir dönem yaşayan kimse rüyasında et satın alıyor ise bu dönemden kurtulacak ve berekete erişecektir. Rüyada et görmek ve bu eti satın almak kişinin uzun bir süre arzu ettiği bolluğa ulaşacağının işaretidir.
RÜYADA BALIK ETİ GÖRMEK
Düş sırasında balıketi görmek eğer gören kişi kadın ve bekâr ise kısmet şeklinde yorumlanmaktadır. Bu konu hakkında yapılan Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; pişmiş balıketi yemek de görmek kadar iyidir. Balığı yiyen bir kimsenin kapısından rızık eksik olmaz. Kısmetler peş peşe gelir.