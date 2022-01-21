Rüyada eski sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ve sarılmak neye işarettir?

RÜYADA PATRONUN İLE SEVİŞTİĞİNİ GÖRMEK

İşverenin ile ilişki yaşadığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş kimselerin iş yerlerinde yaşayacakları birçok sıkıntının üstesinden gelebilmek için bazı fedakarlıklar yapacaklarına delalet edilmiştir. Rüyalarında gördükleri gibi bir durum yaşanmayacaktır ancak kişiler çok fazla mesai yapmaya başlayarak karşılığını alamayabilirler.