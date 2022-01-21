Rüyada eski sevgiliyle sevişmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ve sarılmak neye işarettir?
Eski sevgilinle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin eski sevgililerine olan özlemlerinin bir işareti olarak yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, eski sevgilileriyle seviştiklerini görmelerinden hemen sonra eski sevgililerinin kendileri ile iletişime geçmeye çalışmasına şahit olabilirler. Eğer ayrılıkları çok kötü olmuşsa, rüya sahipleri ne kadar özlem içinde olsalar da yeni bir ilişkiye başlamamalıdır.
RÜYADA SEVGİLİ İLE SEVİŞMEK
Sevgilinle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin uzun zamandır sevgilisi ile konuşmak istediği bazı konular olmasına yorumlanmıştır. Özellikle ilişkileri ve ilişkilerinin gidişatı ile ilgili bazı sorunları çözüme kavuşturabilmek için konuşmak isteyen rüya sahipleri, konuşma için doğru zamanın geldiğini yakın zamanda fark edeceklerdir. Konuşma yapmalarından sonra ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağını unutmamalıdırlar.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİ İLE ÖPÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK
Eski sevgilinin seni öptüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin sahip olduğu sükunet ortamının bozulacağına delalet edilmiştir. Kişilerin uzunca bir süre çalışarak kendilerine yarattıkları bu ortam, bozulmasından sonra rüya sahiplerine mental olarak çok zarar verebilir. Rüya sahipleri bu durumun yaşanmasından sonra çok üzüleceklerdir.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ ÖPMEK VE SARILMAK
Eski sevgilini öpüp ona sarıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yeni hayatlarını da geçmişlerindeki gibi olmalarını istediklerine delalet sayılmıştır. Ancak rüya sahipleri, kendi hayatlarını bu denli bozukken düzeltebildiklerini unutacak, inşa ettikleri tüm mutlulukları yeniden bozarak kendilerini mutsuz edecek adımlarda bulunacaklardır.
Rüyada Eski Sevgilinin Eve Geldiğini Görmek
Eski kız ya da erkek arkadaşının evine girdiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin bazı şeylere muhtaç duruma düştüklerinde yanlarında eski sevgililerinin olacağına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, eski sevgililerinden yardım almayı reddederlerse, bulundukları durumdan daha da kötüye düşecekler ve daha sonra yanlarında hiç kimsenin kalmadığına şahit olacaklardır.
RÜYADA PATRONUN İLE SEVİŞTİĞİNİ GÖRMEK
İşverenin ile ilişki yaşadığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüyayı görmüş kimselerin iş yerlerinde yaşayacakları birçok sıkıntının üstesinden gelebilmek için bazı fedakarlıklar yapacaklarına delalet edilmiştir. Rüyalarında gördükleri gibi bir durum yaşanmayacaktır ancak kişiler çok fazla mesai yapmaya başlayarak karşılığını alamayabilirler.