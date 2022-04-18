Rüyada eski sevgiliyle gezmek, sarılmak, sevişmek neye işarettir? Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ne anlama gelir?

RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ ÖPMEK VE SARILMAK

Eski sevgiliyi öpüp ona sarıldığını rüyada görmek, birtakım rüya tabircilerine göre kişilerin elde edemeyeceklerini düşündükleri her şeyin çeşitli şekillerde fırsat olarak kendilerine gelmesine yorumlanmıştır. Bu fırsatlar, rüya sahiplerinin özel hayatlarıyla değil iş hayatlarıyla ilgilidir. Eğer kişiler, düşünmeden hareket ederlerse ve bu fırsatların değerlendirmelerini kendi içlerinde iyi bir şekilde uygulayamazlarsa çok büyük kayıplar yaşayabilirler. Bu kayıplar maddi değil manevi olacaktır, bu da rüya sahiplerinin daha büyük bir üzüntüde kalmasına neden olacaktır.