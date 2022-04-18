Rüyada eski sevgiliyle gezmek, sarılmak, sevişmek neye işarettir? Rüyada eski sevgiliyle öpüşmek ne anlama gelir?
Eski sevgilinin seni öptüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin bir hal bundan dolayı çok sevdiği ve değer verilen kimselerle zor vakitler yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, eski sevgilileri ile öpüşmelerini rüyalarında görmeleri sonrasında çok yakın gördüğü arkadaşları ile birtakım kavgalar etmeye başlayabilirler. Bu kavgalar uzunca bir vakit devam edecek ve en sonucunda bireylerin arkadaşlıklarını bitirmelerine niçin olacaktır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE SEVİŞMEK
Eski sevgilinle ilişkiye girdiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin çok hasar görecekleri yeni bir ilişkiye başlamalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, karşılarındaki kişiyi fiziksel olarak çok beğenecek ve bu nedenden dolayı da bir birliktelik içinde olmak isteyeceklerdir. Ancak karşı tarafın istekleri, bu doğrultunun çok uzağında olduğu için rüyayı görmüş kişiler uzunca bir süre üzülecekler, kendilerini kabuklarına çekeceklerdir.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE GEZMEK
Eski sevgiliyle gezmeye çıktığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin psikolojik olarak kendilerini çok yalnız hissetmelerine ve bu yalnızlık hissi nedeniyle de sürekli eski hatırlarını özlemesine yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda yeni insanlarla tanışmaz, kendilerine eskisinden bağımsız olarak bir çevre edinmezlerse yakın zamanda eski sevgilileri ile yeniden görüşmek isteyebilirle.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE SARILMAK
Eski sevgiline sarıldığını rüyada görmek, bazı alimlerce rüya sahiplerinin çok çaresiz bir dönemde olmalarına yorumlanmıştır. Bu çaresizlik, kişilerin rüyalarında eski sevgililerine sarılırken kendilerini görmelerinden sonra da başlayabilir. Kişiler eğer kendi hayatlarını bazı düzenlere koyabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmazlarsa daha birçok sıkıntıyı kendilerine çekeceklerdir. Bu nedenle de kafalarını toplayıp hızlı karar verme girişiminde olmaları rüya sahipleri adına daha hayırlı olacaktır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ ÖPMEK VE SARILMAK
Eski sevgiliyi öpüp ona sarıldığını rüyada görmek, birtakım rüya tabircilerine göre kişilerin elde edemeyeceklerini düşündükleri her şeyin çeşitli şekillerde fırsat olarak kendilerine gelmesine yorumlanmıştır. Bu fırsatlar, rüya sahiplerinin özel hayatlarıyla değil iş hayatlarıyla ilgilidir. Eğer kişiler, düşünmeden hareket ederlerse ve bu fırsatların değerlendirmelerini kendi içlerinde iyi bir şekilde uygulayamazlarsa çok büyük kayıplar yaşayabilirler. Bu kayıplar maddi değil manevi olacaktır, bu da rüya sahiplerinin daha büyük bir üzüntüde kalmasına neden olacaktır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE BARIŞMAK
Rüyada eski sevgiliyle ayrılığın sonlandırılması, rüyayı görmüş kimseler eğer bekarlarsa yeni aşklara yelken açacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu aşklara yeni tanıştıkları insanlarla değil eskiden tanıdıkları ancak onlara sevgili gözüyle bakmadıkları kişilerle başlayacaklardır. Hızlı gelişen olaylar rüya sahiplerini mantıksal olarak biraz tereddütte bırakacak olsa da rüya sahipleri çok uzunca bir süre bu ilişkileri ile mutlu yaşayacaklardır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYLE KONUŞMAK
Rüyada eski sevgiliyle sohbet ettiğini görmek, bazı din alimlerince kişilerin konuştukları konulara göre yorumlanmıştır. Eğer kişiler güzel şeylerden bahsettikleri bir konuşma içindeyseler yakın zamanda başlarına eski sevgililerinden kaynaklı olarak iyi şeyler gelebilir. Ancak kişiler kötü şeylerden, ayrılıklarından ve diğer kendilerini üzecek konulardan bahsediyorlarsa, yine eski sevgililerinden kaynaklı olarak kötü olaylar yaşayabilir veya geçmişte yarım bırakmak durumunda kaldıkları bazı şeyler kişilerin karşılarına çıkarak onları fazlaca üzebilir.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK
Rüyada eski sevgilinin görülmesi, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından kişilerin yeni bir kimse ile yakın bir zamanda ilişkiye başlayacak olmasına yorumlanmıştır. Bu yeni başlanacak olan ilişki, rüya sahiplerine eski sevgililerini tamamen unutturacak, hayatlarının bambaşka ve çok daha güzel bir çizgiye taşınmasını sağlayacaktır. Rüya sahipleri de bu durumun değerini bilmelilerdir.