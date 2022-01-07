Rüyada eski patronu görmek neye işarettir? Rüyada eski patronu görmek ve konuşmak ne anlama gelir? Anlamı, yorumu...

Rüyada Eski Patronunu Görmek Ve Konuşmak



Rastladığın eski patronunla konuştuğunu rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bir tesadüf sonucunda biri ile tanışacak olmalarına ve bu tanışıklığın kendilerine kariyer anlamında çok şey katacağına yorumlanmıştır. Birkaç fikri olan ancak bu fikirlerinden hangisini ne zaman ve ne şekilde gerçekleştireceğini bilemeyen rüya sahipleri, kısa sürede bunların hepsinden emin olabilirler.