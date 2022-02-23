Rüyada eski okul arkadaşlarını görmek ne anlama gelir? Rüyada eski okul arkadaşlarını görmek neye işarettir, anlamı nedir?

Bugüne kadar kimse ile paylaşmadan içlerinde tuttukları bu olayı kendileri ile uzun zamandır görüşmeyen birinden duyacak olan rüya sahipleri, bu haberin başka insanlar tarafından duyulup öğrenmemesi için büyük bir gayret harcayacak ancak sırları kişilerin öğrenmelerini hiç istemeyecekleri kişiler tarafından öğrenilecektir.