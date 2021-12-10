Rüyada eski komşu görmek ne anlama gelir? Rüyada eski komşunun evini görmek, komşuya gittiğini görmek neye işarettir?
Eski komşuların rüyada görülmesi, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin yaşadıkları muhiti değiştirme kararı almalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında görmüş oldukları eski komşularını mutlu ve gülümser bir şekilde görmüşlerse yeni taşındıkları yerde de çok mutlu zamanlar geçireceklerdir. Ancak komşularını mutsuz ve suratları asık bir biçimde görmeleri, rüya sahiplerinin bir yere yerleşebilmeleri ve orada kendilerini mutlu hissedebilmeleri için çok çabalayacaklarına yorumlanmıştır.
RÜYADA ESKİ KOMŞU KADIN GÖRMEK
Rüyada eski kadın komşulardan birini görmek, birçok rüya tabircisine göre kişilerin arkalarından konuşulacak ancak asılsız olacak bazı laflara delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kulaklarına gelecek ancak kimsenin yüzüne söylemeye cesaret edemeyecekleri bazı sözlerin kaynaklarını bulacaktır. Karşılarındaki kişiye hadlerini bildirdikten sonra da uzunca bir süre kendi dedikodularının yayılmadığını fark edecektir.
RÜYADA ESKİ KOMŞU KADINLA KONUŞMAK
Eski komşu kadınla sohbet ettiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre kişilerin kendilerine karşı art niyette olan kişileri fark etmelerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu sebepten dolayı birçok insanı hayatından çıkaracaktır. Bir süre yalnız kaldığını düşünen rüya sahipleri, zamanla hayatlarını daha iyi ve iyi niyetli insanlarla dolduracaklardır.
RÜYADA ESKİ KOMŞUNUN EVİNİ GÖRMEK
Eski komşulardan birinin evinin rüyada görülmesi, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin önlerinde olan birkaç haftada sürekli geçmişlerinde sorun yaşadıkları kişilerle karşılaşmasına ve sohbet etmesine yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, eski komşularının evine misafir olduklarını görüyorlarsa, bu yapılan konuşmaların tümü rüya sahiplerinin canlarının çok sıkılmasına neden olacaktır.
RÜYADA ESKİ KOMŞU İLE KONUŞMAK
Rüyada eski komşuyla konuşulması, rüya sahiplerinin bu rüyayı gördükleri zamana göre yorumlanmıştır:
Eğer kişiler, bu rüyayı çok sıkıntılı ve stresli oldukları bir dönemde görmüşlerse yakın arkadaşlarına sığınmak için bir fırsat kollayacaklardır. Ancak yardım istedikleri ya da görüşme talebinde bulundukları hiçbir arkadaşı, rüya sahiplerini dinleme nezaketinde bulunmayacaktır.
Kişiler eğer çok mutlu oldukları, kafalarını kurcalayan herhangi bir sorunlarının olmadığı bir dönemde bu rüyayı görürlerse yakın zamanda eski arkadaşlarından birinin sorununu çözeceklerdir. Bu sorunun çözülmesinden sonra rüya sahipleri yaptıkları iyiliğin karşılığını makam ve mertebe sahibi olarak alacaklardır.