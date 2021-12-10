Rüyada eski komşu görmek ne anlama gelir? Rüyada eski komşunun evini görmek, komşuya gittiğini görmek neye işarettir?

RÜYADA ESKİ KOMŞU KADINLA KONUŞMAK

Eski komşu kadınla sohbet ettiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre kişilerin kendilerine karşı art niyette olan kişileri fark etmelerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu sebepten dolayı birçok insanı hayatından çıkaracaktır. Bir süre yalnız kaldığını düşünen rüya sahipleri, zamanla hayatlarını daha iyi ve iyi niyetli insanlarla dolduracaklardır.