Rüyada eski evini görmek ne anlama gelir? Rüyada eski evini görmek neye işarettir? Rüyada eski evin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Eski Oturduğun Yeri Görmek



Eski mahalleni rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin kendileri için şu an çok büyük bir problem gibi görünen bir durumdan geçmişlerinde tanıdıkları ancak şu an iletişim halinde olmadıkları biri sayesinde hızlı bir biçimde çözülecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerine kendilerine yardım etmek isteyen kişilere duvar örmemeleri öğütlenmiş, insanlardan yardım almalarının kendilerine her zaman zarar vermeyeceği yorumu yapılmıştır.