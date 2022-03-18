Rüyada eşiyle kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada eşiyle kavga etmek neye işarettir? Rüyada kavga etmenin anlamı, yorumu...

Rüyada Eşiyle Kavga Edip Ayrılmak

Eşle tartışıp ayrıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin evlilik ilişkilerini çok güzel ve sağlam bazı temellerin üzerine oturttuklarına ve bu sayede de rüya sahiplerinin eşlerinden kolaylıkla kopmayacak oluşlarına yorumlanmıştır. Rüyasında eşiyle kavga ettiğini görmüş olan kimselerin tanıdıkları ya da aileleri, bazı durumları onaylamamaları dolayısıyla rüya sahiplerinin eşlerinden ayrılmalarını bekliyor olabilirler. Ancak rüya sahipleri, kendilerinden bunu bekleyen insanlara karşılık veremeyeceklerdir.