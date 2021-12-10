Rüyada eşinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak neye işarettir?

RÜYADA EŞİNİN ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRMEK

Eşi ölümün eşiğindeyken rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin sahip oldukları bir makam ya da unvandan vazgeçecek olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin kendi emekleriyle elde ettikleri bu makamlardan vazgeçişleri çevreleri tarafından çok büyük tepkilerle karşılanacaktır. Ancak zamanla çevrelerindeki herkese neden böyle bir şey yaptıklarını açıklayacaklardır.