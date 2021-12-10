Rüyada eşinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve ağlamak neye işarettir?
Rüyada eşinin vefat ettiğini görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır: Bazı rüya tabircilerine göre bu rüya, rüyayı görmüş kimselerin eşlerinin çok uzun ömürlü bir hayat sürmelerine delalet sayılmıştır. Kişiler eşleri ile hiçbir zaman ayrılmadan huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayacaklardır. Bazı din alimlerine göre ise rüyada eşinin öldüğünü görmek, rüya sahiplerinin kendi kişisel sorunlarını eşleri ile paylaşmamaları nedeniyle kendilerini çok bunaltmalarına yorumlanmıştır. Kişiler özellikle iş sorunları dolayısıyla son zamanlarda çok zor zamanlar geçiriyorlardır ve kendilerini çaresiz bir kimse olarak görüyorlardır.
RÜYADA EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada eşin ölümüne ağlamak, rüya sahiplerinin bir yerden alacakları çok müjdeli bir habere eşleri ile beraber sevinmelerine yorumlanmıştır. Bu haber, sadece rüyayı görmüş kişileri ilgilendirecektir ancak sevinçlerini paylaşmaları, eşleri ile aralarında ilişkiyi ve bağı kuvvetlendirecektir.
RÜYADA KADININ KOCASININ ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK
Rüyada eşi ölmüş bir kadın görüp onun için ağlamak, bazı rüya tabircileri için rüya sahiplerinin güzel bazı haberler işitmesine ancak bu haberlerin hiçbirine itimat etmemesine yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin fikirlerini değiştirebilmek için çok çaba gösterilecektir ancak bu çabaların hiçbiri fayda etmeyecek, rüya sahipleri asla ikna olmayacaktır.
RÜYADA KOCANIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK DİYANET
Rüyada kocanın vefat etmesi, Diyanet'e göre rüya sahiplerinin eşlerine fazla güvenmemeleri gerektiğine yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, eşlerinin öldüğünü gördükten hemen arkalarından bir iş çevirdiklerini görecek ve bugüne kadar kendilerine verdiği emeğin aslında verilmemesi gerektiğini çünkü kişilerin değer bilmediğini düşüneceklerdir.
RÜYADA EŞİNİN ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUNU GÖRMEK
Eşi ölümün eşiğindeyken rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin sahip oldukları bir makam ya da unvandan vazgeçecek olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin kendi emekleriyle elde ettikleri bu makamlardan vazgeçişleri çevreleri tarafından çok büyük tepkilerle karşılanacaktır. Ancak zamanla çevrelerindeki herkese neden böyle bir şey yaptıklarını açıklayacaklardır.
RÜYADA EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada eşinin vefatını görmek, kişilerin eşlerinden görecekleri anlayış ve yardıma delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri çalışmıyorlar, aile geçimi yalnızca eşleri sağlıyorsa bu durumu değiştirecek, kendileri de çalışmaya başlayacak, ailenin daha rahat geçinebilmesi için farklı girişimlerde bulunacaklardır.