Rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek çocuğu olduğunu görmek neye işarettir? Anlamı, Yorumu

Rüyada Başkasının Erkek Çocuğu Olduğunu Görmek



Tanımadığın birinin oğlu olduğunu rüyada görmek, bazı rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin başlarına kötü bazı olaylar gelmemesi için çaba göstermekte olduklarına yorumlanmıştır. Ancak kişiler ne kadar direnirlerse dirensinler bu kötü olayları yaşamak zorunda kalacaklardır. Bazı rüya tabircileri içinse bu rüyanın görülmüş olması rüya sahiplerinin kendilerine çok zor gelen bazı sorunları kısa süreli çözümler ile sürekli ertelenecek olmasıdır.