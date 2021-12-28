Rüyada erkek çocuğu görmek nasıl yorumlanır? Rüyada erkek çocuğu sevmek neye işarettir?

RÜYADA BAŞKASININ ERKEK ÇOCUĞU OLDUĞUNU GÖRMEK

Birinin erkek çocuğunun olduğunu rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin gelmeyi çok istediği makamlara ve koltuklara kendileri yerine arkadaşlarının ya da sevmedikleri tanıdıklarının gelebilecek oluşuna yorumlanmıştır. Bazı din alimlerine göre ise rüya sahipleri hak ettikleri makamlara ulaştıktan sonra birçok kimse onları kıskanmaya başlayacak, bu kişilerin başında da arkadaşları ve sevdikleri gelecektir.