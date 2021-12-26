Rüyada erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek bebek sahibi olduğunu görmek hayırlı mıdır? Rüyada erkek bebek sevmek...

RÜYADA ERKEK BEBEK GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada görülmüş erkek bebek, rüya sahiplerinin karşılaşacakları bazı umut ışıklarının olduğuna yorumlanmıştır. Kişiler eğer, rüyalarında erkek bebek görmeleri ardından kendileri adına hayırlı olabilecek işleri fark ederlerse ve bunları elde etmek için çaba gösterirlerse, 6 hafta ya da 6 ay gibi bir süre içinde bunu elde edebileceklerdir. Ancak rüya sahiplerinin fark edişlerinden sonra bu durumlara herhangi bir müdahalede ya da atılımda bulunmamaları, rüya sahiplerinin işlerinin yolunda giderken birden bozulmasına neden olacaktır.