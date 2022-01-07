Rüyada enişte görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada enişteyle konuşmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Eniştenin Kardeşini Görmek

Eniştenin kardeşinin rüyada görülmüş olması, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı görmüş bekar kadın rüya sahiplerinin, eğer eniştelerinin kardeşleri de bekarsa kendilerine görücü gelecekleri yorumunda bulunmuşlardır. Kişileri eniştelerinin kardeşleri ile evlendirme fikri, uzun zamandır aileler arasında konuşulmakta olan bir konu olabilir. Rüya sahipleri bunu duymasından hemen sonra çok büyük tepki vermemeli ve durumu kendi içlerinde de değerlendirmelilerdir.

• Birçok din alimi ise bu rüyanın görülmesinin rüya sahiplerinin iki farklı aileyi bir araya getirmek zorunda kalacaklarına yorumlanmıştır. Ablasının veya kız kardeşinin evlenebilmesi için rüya sahiplerinin atacakları ile adım, eniştelerinin kardeşleri ile iletişime geçmek olacaktır.