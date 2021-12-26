Rüyada elma görmek ne anlama gelir? Rüyada elma yediğini görmek hayırlı mıdır? Rüyada kırmızı elma görmek neye işarettir?
Rüyada görülmüş elmalar, rüya sahiplerinin kavuşmak istedikleri arzularının tamamına yakın zamanda kavuşacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında görmüş oldukları elmaları biri ile paylaştıklarını da görmüşlerse kısa süre içinde hedeflerini birine anlatacaklardır ve hedeflerini anlattıkları kimse onlara çok büyük bir destekte bulunacaklardır. Bu destek sayesinde rüya sahipleri hem daha güçlü hem de maddi açıdan rahat hissedeceklerdir.
RÜYADA ELMA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş elmalar, rüya sahiplerinin isteklerinin olmasına delalet sayılmıştır. Bu istekler, rüya sahiplerinin hayatlarında eksik gördükleri ya da değiştirmek istedikleri şeyler olabilir. Ne olursa ve ne büyüklükte olursa olsunlar, hayat tarafından kısa bir süre içinde bunları elde etme imkanı rüya sahiplerine verilecek, bu imkanlardan sonra da rüya sahiplerinin yaşayacakları değişimler daim olacaktır.
RÜYADA KIRMIZI ELMA GÖRMEK
Kırmızı renkte elmaların rüyada görülmüş olması, birçok din alimi ve rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bir kız çocukları olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri evliyse ve uzun süredir bir çocuklarının olabilmesi için çaba gösteriyorlarsa, bütün çabalar ve tedaviler kısa süre içinde sonuç verecektir. Rüya sahipleri de çocuklarına çok değer verecek onlara hiçbir şekilde zarar gelmemesi için hep korumaları altında tutacaklardır.
RÜYADA ELMA YEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada ısırarak elma yediğini görmek, rüya sahipleri için bereket ve barış anlamlarında delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında elma yediklerini görmeden önce biri ile çok şiddetli bir tartışma yaşamışlarsa, yakın zamanda bu tartışmanın etkisi geçecek ve tartıştıkları kişi ile aralarını düzeltebilmek amacıyla rüya sahipleri bazı çabalar göstereceklerdir. Bu çabalar sayesinde rüya sahipleri ilişkilerinde yapmaları ve yapmamaları gereken davranışları daha kolay anlayabileceklerdir.
RÜYADA BÜYÜK ELMA GÖRMEK
Kocaman elmaların rüyada görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin elde edecekleri her şeyin fazla ve bereketli olmasına delalet sayılmıştır. Eğer rüyayı görmüş kişiler, iş değiştirme ile ilgili düşüncelere sahiplerse mantıklı hareket ederek nereden daha fazla para kazanacaklarına karar verip işlerini değiştirmelilerdir. Yapacakları iş değişikliği, ellerine geçen paranın hem daha fazla hem de daha bereketli olmasını sağlayacaktır.
RÜYADA SARI ELMA GÖRMEK
Rüyada sarı ve beyaz elmanın görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin hastalıklarının iyileşecek olmasına yorumlanmıştır. Sağlıklı kimselerin bu rüyayı görmeleri, yakın zamanda hastalanacaklarına ancak hastalıklarının şifasının da kendisinden çok uzak olmayacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, eğer kendileri dışında ve ailelerinden olan birinin hasta olduğunu duymuşsa, bir tanıdıkları sayesinde hastanın iyileşme haberini alabilirler.
RÜYADA AĞAÇTA ELMA GÖRMEK
Ağaç dallarında duran elmaların rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin bir tarla ya da arsa alacak oluşlarına yorumlanmıştır. Kişiler, yatırım amacı ile aldıkları bu arsada kendilerine bir ev yapmak fikrine sıcak bakabilir ve arsayı satmak yerine hayatlarını şehirden ve insanlardan uzak bir yere taşıyabilirler. Bu durumu gerçekleştirmelerinin ardından hayatlarının huzurla dolduğunu fark edecekler ve hayatlarını düzene koyabilmelerinin aslında kendi ellerinde olduğunu da göreceklerdir.
RÜYADA YEŞİL ELMA GÖRMEK
Ekşi yeşil elmanın rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin hoşlanmadıkları birçok olayı peş peşe yaşayacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, gördükleri yeşil elmaları yediklerini rüyalarında görmüşlerse, huzursuzluk yaşayacakları birçok olay ailesi içinde yaşanacaktır. Kişiler bu olayların tümünü düzeltebilmek için çok çaba göstereceklerdir ancak yaşanan huzursuzlukların tümü aile dışına taşınacak ve ancak başka insanların etkisi ile çözülecektir.