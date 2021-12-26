Rüyada elma görmek ne anlama gelir? Rüyada elma yediğini görmek hayırlı mıdır? Rüyada kırmızı elma görmek neye işarettir?

RÜYADA AĞAÇTA ELMA GÖRMEK

Ağaç dallarında duran elmaların rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin bir tarla ya da arsa alacak oluşlarına yorumlanmıştır. Kişiler, yatırım amacı ile aldıkları bu arsada kendilerine bir ev yapmak fikrine sıcak bakabilir ve arsayı satmak yerine hayatlarını şehirden ve insanlardan uzak bir yere taşıyabilirler. Bu durumu gerçekleştirmelerinin ardından hayatlarının huzurla dolduğunu fark edecekler ve hayatlarını düzene koyabilmelerinin aslında kendi ellerinde olduğunu da göreceklerdir.