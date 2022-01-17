Rüyada elektrik çarpması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada elini elektrik çarpması anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Elektrik Çarpması Ve Kurtulmak



Elektriğe kapıldıktan sonra kurtulduğunu rüyada görmek, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin başlarına gelecek bir konuda mahcup olacaklarına delalet edilmiştir. Bu mahcubiyet dolayısıyla rüyayı görmüş kimseler, karşılarında olan kişiye de bir şeyler vermek isteyebilir veya onlar için bir şeyler yapma isteği içine girebilirler.