Rüyada elbise görmek ne anlama gelir, Neye İşarettir? Rüyada ıslak elbise görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Islak Elbise Görmek

Islanmış bir elbisenin rüyada görülmüş olması, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin aldatılacak olmasına yorumlanmıştır. Evli rüya sahipleri, eşleri tarafından başka biri ile aldatılabilirler. Ancak bekar kimseler için bu aldatılma çok güvendikleri iş ortakları tarafından yapılabilir ve rüya sahipleri bu aldanışlarından sonra hem insanlara olan güvenlerini kaybedecekler hem de yüklü bir borç ödeyeceklerdir.