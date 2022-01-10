Rüyada elbise giymek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada elbisenin yırtıldığını görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Eski Elbise Giymek

Eski püskü bir elbiseyi giydiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin dini açıdan bazı hatalar yapacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, kendileri ile ilgili olmasına rağmen bir konuda başka insanlara da söz hakkı veriyorlarsa, bu rüya hayatlarını kimseye karıştırmamaları hususunda bir uyarı olarak da yorumlanmış, kişilerin bildikleri doğru yolu kaybetmemeleri için de dikkat etmeleri öğütlenmiştir.