Rüyada elbise almak ne anlama gelir? Rüyada mağazada elbise bakmak hayırlı mıdır? Rüyada ödünç elbise almak neye işarettir?

RÜYADA BEYAZ ELBİSE ALMAK

Beyaz renkli bir elbise aldığını rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Monoton bir hayatı olan ve bir düzenle beraber yaşayan kimselerin bu rüyayı görmeleri, rüya sahiplerinin hayatlarına beklemedikleri anda hayırlı bir olay girecek olmasına yorumlanmıştır. Bu hayırlı olay sebebi ile rüya sahipleri çok mutlu zamanlar geçireceklerdir.



