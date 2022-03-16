Rüyada ejderha görmek ne anlama gelir? Rüyada ejderha görmek neye işarettir? Rüyada ejderha görmenin anlamı ve yorumu
Bir ejderhanın rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi ve din alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin uğruna uzun zamandır sabır ve çaba gösterdikleri bir konuda kendileri için hayırlı olacak olan bir kapının açılacağına delalet edilmiştir. Rüyasında ejderha görmüş olan rüya sahipleri, sabredip bekledikleri bu şeylerin kendilerine gelişinden çok memnun olacak, yaşadıkları mutlulukları da uzunca bir süre içlerine sığdıramayacaklardır.
Rüyada Ejderhadan Kaçmak
Kendini kovalayan ejderhadan kaçtığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin hayatları boyunca gerçekleşmesinden en çok korktukları birçok durumu kolaylıkla atlatacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimselerin gözlerinde büyüttükleri bu durumlar eğer kendileri ile alakalı ise kişiler bu durumlara karşı daha büyük cesaret göstermeli, kendilerinin düşmesini bekleyen insanlara da bu durumu göstermelilerdir.
Rüyada Ejderha Görmek
Rüya sahiplerinin birçok insana karşı kazanacakları zaferlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, yakın zamanda tüm düşmanlarına karşı büyük ve toplu bir zafer elde edecek, herkese de kendilerinden daha güçlü olmadıklarının mesajını vereceklerdir. Bu sayede rüyayı görmüş olan kimseler, hem büyüklüklerini hem de güçlerini kanıtlayacaklardır.
Rüyada Ejderha Ateşi Görmek
Ağzından ateş püsküren ejderhanın rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çok sinirlenecekleri bazı olayları yaşayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyasında ejderha ateşi görmüş olan kişiler, sinirlendikleri olayların ardından çevresindeki kimsenin aklına gelmeyecek birçok davranışı sergileyecek, bu sergiledikleri davranışlar sebebi ile de hayatlarından birçok insanı çıkaracaklardır.
Rüyada Ejderha Yavrusu Görmek
Küçük ejderha yavrusunun rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kalplerinin birine karşı çok kırıldığının işareti olarak yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin çok iyi anlaştıklarını düşündükleri kimseler, kişileri çok üzecek bazı davranışlarda bulunacaklardır. Bu davranışlar zamanla kişilerin içlerinde birikecek ve en sonunda da karşılarında olan kişiyi hayatlarından çıkarmalarına neden olacaktır.
Rüyada Ejderha Saldırısı Görmek
Ejderhaların bir yere saldırdığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin ortaya çıkmasından çok korktukları bir sırlarının olduğuna işaret sayılmıştır. Kişilerin sırları ortaya çıktıktan sonra insanların kendileri ile dalga geçmesinden ve kendilerine bakışlarının değişmesinden çok rahatsız olacak olan rüya sahipleri, uzunca bir zaman kendilerini etkileyen bu durumlardan kurtulmak amacı ile çaba göstereceklerdir.