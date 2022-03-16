Rüyada ejderha görmek ne anlama gelir? Rüyada ejderha görmek neye işarettir? Rüyada ejderha görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Ejderha Görmek

Rüya sahiplerinin birçok insana karşı kazanacakları zaferlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu rüyayı görmüş olan kişiler, yakın zamanda tüm düşmanlarına karşı büyük ve toplu bir zafer elde edecek, herkese de kendilerinden daha güçlü olmadıklarının mesajını vereceklerdir. Bu sayede rüyayı görmüş olan kimseler, hem büyüklüklerini hem de güçlerini kanıtlayacaklardır.