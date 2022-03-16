Rüyada düşük yapmak ne anlama gelir? Rüyada düşük yapmak neye işarettir? Rüyada düşük yapmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Birinin Düşük Yaptığını Görmek

Birinin bebek düşürdüğünü rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş kimselerin duyacakları bazı şeyler sebebi ile bir yola çıkacaklarına yorumlanmıştır. Ancak rüya sahipleri, çıktıkları yol sebebi ile çok fazla yorulacak, vardıkları yerde de aslında kendilerinin yapabilecek bir şeylerinin olmadığını göreceklerdir. Hüzün ve hayal kırıklığı ile geri gelen rüya sahipleri, uzunca bir dönem niçin bütün bu yaşadıkları şeylerin kendilerini bu kadar fazla etkilediklerini düşüneceklerdir.