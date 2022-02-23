Rüyada duman görmek ne anlama gelir? Rüyada bir yerden duman çıktığını görmek neye işarettir? Rüyada ateş dumanı görmek...

RÜYADA BİR YERDEN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Uzak yerden çıkan dumanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin akıllarının sürekli eğlence ve sefada olacak olmasına yorumlanmıştır. Ancak rüyasında uzak bir yerlerden çıkan dumanı görmüş kimseler için yaşanacak bu sürekli eğlence, kendileri için hayli tehlikeli bir sürecin başlamasına da neden olabilir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri, hem eğlendikleri yerlere hem de eğlence esnasında yanlarında olan herkese temkinli yaklaşmalı, büyük sırlarını söylememelilerdir.