Rüyada duman görmek ne anlama gelir? Rüyada bir yerden duman çıktığını görmek neye işarettir? Rüyada ateş dumanı görmek...
Rüyada yayılmış dumanın görülmesi, rüyayı görmüş kimseler için hem maddi hem de manevi anlamda huzursuz olmaya delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircileri, rüyada görülmüş olan dumanın başta sağlıkta olacak bozulmaların yaşanmasına haberci olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Sağlıklı olmayan, genetik bir hastalığa sahip olan veya daha önce büyük bir hastalık atlatmış olan kimselerin bu rüyayı görmeleri, yeniden bir hastalık sürecine girmelerine ve bu sefer etkilerinin sadece fiziksel manada olmamasına yorumlanmıştır.
RÜYADA ATEŞSİZ DUMAN GÖRMEK
Ateşin olmadığı yerden çıkan dumanın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin başardığı ya da başarmak üzere olduğu birçok işten şüphe duyacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin cinsiyetleri fark etmeksizin duyacakları bu şüphe ya da şüpheler, kısa bir zaman içinde içlerini kemirmeye başlayacak ve rüya sahiplerinin ne yapmayı bile karar veremeyecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu kararsızlık süreci rüya sahiplerine mental olarak zarar verecektir.
RÜYADA BİR YERDEN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Uzak yerden çıkan dumanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin akıllarının sürekli eğlence ve sefada olacak olmasına yorumlanmıştır. Ancak rüyasında uzak bir yerlerden çıkan dumanı görmüş kimseler için yaşanacak bu sürekli eğlence, kendileri için hayli tehlikeli bir sürecin başlamasına da neden olabilir. Bu sebepten dolayı da rüya sahipleri, hem eğlendikleri yerlere hem de eğlence esnasında yanlarında olan herkese temkinli yaklaşmalı, büyük sırlarını söylememelilerdir.
RÜYADA EVDEN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Bir evden çıkan dumanın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hanelerinden sonradan girecek olan birini aile yaşantısını bozacağına ve söylediği şeyler sebebi ile aile bağlarını yıpratacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle bir akrabası ya da kuzeni yakın zamanda evlenecek olan kişilerin her şeyi yaşamak adına hazırlıklı olması, her yerde kendileri hakkındaki her şeyi konuşmamaları öğütlenmiştir.
RÜYADA BAŞKASININ EVİNDE DUMAN GÖRMEK
Tanımadığın birinin evinden dumanlar yükseldiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin hem çok zengin hem de rütbeli olan birinden yardım ve destek görecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, gördükleri bu yardımdan destek alarak kendilerini çok geliştirebilir ve geliştirmelerine bağlı olarak da kendileri de makam ve mevki sahibi olabilirler.
RÜYADA ATEŞ DUMANI GÖRMEK
Ateş yakılan bir yerden dumanlar çıktığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin geçmişlerinden yaptıkları her kötü davranışın karşılığını yakın zamanda alacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, özellikle kısa zamanda çok hızlı bir şekilde para kazanmışlarsa ve kazandıkları paralar sayesinde kendilerini değiştirmişlerse, eski tanıdıklarından biri ile bir diyalog içine girebilirler. Aralarında geçecek olan bu konuşma, rüyayı görmüş kişilerin kısa bir süre içinde çökmeye başlamasına malum olacaktır.