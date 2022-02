Rüyada duman görmek ne anlama gelir? Rüyada bir yerden duman çıktığını görmek neye işarettir? Rüyada ateş dumanı görmek...

RÜYADA EVDEN DUMAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Bir evden çıkan dumanın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin hanelerinden sonradan girecek olan birini aile yaşantısını bozacağına ve söylediği şeyler sebebi ile aile bağlarını yıpratacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle bir akrabası ya da kuzeni yakın zamanda evlenecek olan kişilerin her şeyi yaşamak adına hazırlıklı olması, her yerde kendileri hakkındaki her şeyi konuşmamaları öğütlenmiştir.