Rüyada düğüne hazırlanmak ne anlama gelir? Rüyada düğüne gitmek için süslenmek neye işarettir? Rüyada düğüne gitmeye çalışmak...

RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN HAZIRLANMAK AMA GİDEMEMEK

Hazırlandığın düğüne gidemediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin ailelerine karşı vermiş oldukları bir sözü yerine getirmeyecek olmalarına yorumlanmıştır. Ancak bazı din alimleri, bu rüyayı gören kişiler için çok istedikleri ve emek verdikleri bir işin olmayacağı yorumunu yapmış, kısa bir süre sonra da karşılarına daha büyük ve güzel fırsatların çıkacağını da eklemişlerdir. Karşılarına yeni çıkacak olan fırsatlar sayesinde rüya sahipleri, daha mutlu olacak ve daha büyük başarılar elde edeceklerdir.