Rüyada düğüne gitmek için süslenmek neye işarettir? Rüyada düğüne hazırlanmak ne anlama gelir? Rüyada düğüne gitmeye çalışmak...
Rüyada düğün hazırlığı yaptığını görmek, birtakım din alimleri doğrultusundan rüyayı görmüş olan kişilerin hayalini kurdukları ve uzun vakittir hayatlarında olmasını istedikleri birtakım durumların gerçek olacağına delalet edilmiştir. Rüyasında düğüne hazırlandığını görmüş olan kimseler, hayatlarında büyük bir sevinç elde edecekler ve elde ettikleri bu sevinç yardımıyla de çevrelerindeki insanları mutlu edeceklerdir.
RÜYADA BAŞKASININ DÜĞÜNÜNE GİTMEK İÇİN HAZIRLANMAK
Birinin düğününe gitmeye hazırlandığını rüyada görmek, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin yakın arkadaşları ve dostlarının mutluluğu için çaba gösterecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, gösterdikleri bu çaba sebebi ile kendilerine yorgun veya bitkin hissetmeyecekler, aksine karşılarındaki insanların mutlu olması rüya sahiplerini daha da fazla motive edecektir.
RÜYADA DÜĞÜNE HAZIRLANMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada düğüne gitmeye hazırlandığını görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin attıkları her adımın neşe dolu olacağına, aldıkları tüm kararları da bu neşeli ruh halinde alacaklarına yorumlanmıştır. Üzüntülü veya yorgun bir ruh halinde karar vermeyen rüya sahipleri, tüm kararlarının doğru yola girmek için verildiğine şahit olacaklardır.
RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN GİYİNMEK
Düğüne gitmek üzere kıyafet giydiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimselerin her zaman dış görünüşlerine ve kıyafetlerine önem verdiklerine yorumlanmıştır. Ancak rüyasında düğüne hazırlandığını ve hazırlıklarını kıyafet giyerek yaptığını gören kimseler, giyim ve yaşam tarzlarını biraz değiştirmeye karar verebilirler. Bu durum dolayısıyla da giyimlerine uygun olmayan bir yerde yakın zamanda bulunabilirler.
RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN SÜSLENMEK
Düğüne gitmeden süslendiğini rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin yakın zamanda kendi kendilerine alacakları bir karar dolayısıyla hem maddi hem de manevi zarar görecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler aldıkları bu karardan sonra sorumluluklarını düzgünce yerine getirmemeye başlamış olabilirler. Çevrelerindeki insanların kendilerine yaptıkları uyarıları dikkate almaları tavsiye edilmiştir.
RÜYADA DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN HAZIRLANMAK AMA GİDEMEMEK
Hazırlandığın düğüne gidemediğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin ailelerine karşı vermiş oldukları bir sözü yerine getirmeyecek olmalarına yorumlanmıştır. Ancak bazı din alimleri, bu rüyayı gören kişiler için çok istedikleri ve emek verdikleri bir işin olmayacağı yorumunu yapmış, kısa bir süre sonra da karşılarına daha büyük ve güzel fırsatların çıkacağını da eklemişlerdir. Karşılarına yeni çıkacak olan fırsatlar sayesinde rüya sahipleri, daha mutlu olacak ve daha büyük başarılar elde edeceklerdir.