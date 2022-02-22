Rüyada düğünde oynamak ne anlama gelir? Rüyada düğün kalabalığı görmek neye işarettir? Rüyada başkasının düğününde oynamak...
Bir düğünde oynadığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin hayatlarında bugüne kadar hiç görmedikleri kadar güzel ve büyük olaylar yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle bekar kimselerin kendi düğünlerinde oynadıklarını rüyalarında görmeleri, çevrelerinde sürekli olan insanların kendilerine verdikleri bazı haberler sayesinde hayatı yeniden sevmeye başlayacak olmaları yorumları yapılmıştır.
RÜYADA DÜĞÜNDE OYNAMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada düğünde göbek attığını görmek, rüya sahiplerinin her zaman helal peşinde olacak olmasına yorumlanmıştır. Kişiler, hem özel hem de iş hayatlarında başkalarına ait olan şeylere göz dikmeyecek, kazandıklarından fazlasını da ancak hakları olursa isteyeceklerdir. Özellikle evli olan kimselerin bu rüyayı görmeleri, eşlerinin de daima kendilerine sadık olacak olmasına yorumlanmıştır.
RÜYADA BAŞKASININ DÜĞÜNÜNDE OYNAMAK
Tanımadığın birinin düğününde oynadığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin fazla bilinçli olmadan bazı işler yapacak olmalarına ancak bu işleri yapmalarından sonra da beklediklerinden çok fazla hayır görecek olmalarına yorumlanmıştır. Eğer yaptıkları işlerde daha dikkatli olurlarsa, rüya sahipleri hayatlarında değiştirebilecek kadar güçlü atılımların kapılarını kendilerine açabilirler.
RÜYADA DÜĞÜN KALABALIĞI GÖRMEK
Düğün için toplanmış insanların rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin kendilerine çok yakın görecekleri birine bir sır vereceklerine, bu sırla da karşılarındaki kişilerin ihanet edeceğine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, ne kadar zor durumda kalırlarsa kalsınlar güvenmedikleri insanlarla kendileri hakkında çok büyük sorunlar yaşatabilecek olayları paylaşmamalılardır.
RÜYADA OYUN HAVASI OYNAMAK
Rüyada göbek atmak, bazı rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin çok mutlu olma düşüncesi ile bir karar aldıktan sonra pişman olmasına yorumlanmıştır. Kişiler mutlu olmayı beklerken çok büyük bir hüznün içinde kalacaklardır. Ancak bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin bir ölümle karşı karşıya kalacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Beklemedikleri veya vefat etmesini istemedikleri kişinin ani ölümü, rüya sahiplerini çok derinden yaralayacaktır.
RÜYADA KENDİNİ OYNARKEN GÖRMEK
Kendini dışarıdan oynarken rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kimselerin atacakları adımları hesaplamadan atmaları dolayısıyla başlarına bazı kötü olaylar gelecek olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin başlarına gelecek olan bu olayların tümü kendilerinin bazı dersler çıkarması hakkında olacaktır ve rüya sahipleri, eğer gereken dersleri çıkarmazlarsa geleceklerinde daha büyük sıkıntılar yaşayacaklardır.