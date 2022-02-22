Rüyada düğünde oynamak ne anlama gelir? Rüyada düğün kalabalığı görmek neye işarettir? Rüyada başkasının düğününde oynamak...

RÜYADA OYUN HAVASI OYNAMAK

Rüyada göbek atmak, bazı rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin çok mutlu olma düşüncesi ile bir karar aldıktan sonra pişman olmasına yorumlanmıştır. Kişiler mutlu olmayı beklerken çok büyük bir hüznün içinde kalacaklardır. Ancak bazı rüya tabircileri, bu rüyayı gören kişilerin bir ölümle karşı karşıya kalacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Beklemedikleri veya vefat etmesini istemedikleri kişinin ani ölümü, rüya sahiplerini çok derinden yaralayacaktır.