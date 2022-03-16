Rüyada düğün hazırlığı görmek ne anlama gelir? Rüyada düğün hazırlığı görmek neye işarettir? Rüyada düğün hazırlığının anlamı...

Rüyada Düğün Hazırlığı Görmek İhya

İhya'nın rüyada yapılan düğün hazırlığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin çalışarak para kazanmasıdır. Rüyasında düğün hazırlığı yapıldığını görmüş olan kimseler, çalmadan ya da farklı konulara yönelmeden paraların her daim helal olarak kazanmaya başlayacak, bu düzeni de kolay ve hızlı bir biçimde de hayatlarına oturtacaklardır. Rüyayı görmüş olan kişilerin çalışma azimleri, hayatlarının her döneminde kendilerine maddi bir gelir sunacaktır.