Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi düğünün olduğunu görmek neye işarettir?

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada görülen düğün, rüya sahiplerinin kederlerinin tümünden bir anda kurtulmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, ailevi sorunları ile ilgili bazı üzüntüler içindeyse yakın zamanda birinin müdahalesiyle bu sorunları ortadan kalkacaktır. İşleri ile ilgili sorunları olduğu için üzülen kişiler ise kendi yaptıkları hataları görecek ve bundan sonra aynı hataların tekrarına düşmemek için çabalayacaklardır.