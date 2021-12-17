Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Rüyada kendi düğünün olduğunu görmek neye işarettir?
Rüyada yapılan düğünün görülmesi, rüya sahiplerinin sürekli hayırlı olacak olan olaylarla karşılaşmasına ya da bu hayırlara vesile olacak adımlar atmansa yorumlanmıştır. Birçok rüya tabircisine göre rüyada düğün görmek, hem rüya sahiplerinin hem de ailelerinin hayırlı bazı olaylar yaşayacak olmasına da yorumlanmıştır. Bu hayırlı olaylar, sürekli olarak sevinçli zamanlar yaşanmasını da sağlayacaktır.
RÜYADA DÜĞÜN KALABALIĞI GÖRMEK
Düğün için toplanmış kalabalığın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimselerin kendileri adına yaşayacakları bir başarıdan sonra tüm tanıdıklarını bir araya toplayarak kutlama yapacak olmasına delalet edilmiştir. Kişiler bu kutlama esnasında geçirdikleri zamandan çok zevk alacaklar, başarılarının sürekli olması dileklerini yanlarındaki arkadaşlarından çokça duyacaklardır.
RÜYADA DÜĞÜNDE OYNAYANLARI GÖRMEK
Rüyada düğünde göbek atanların görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin başka insanların yanında çok mutsuz olmasına yorumlanmıştır. Herkes eğlenip güzel vakit geçirirken rüya sahipleri maddi kaygılarını düşünecek, bu kaygılar da onu fazlasıyla yoracaktır. Rüya sahiplerinin dertlerini paylaşabilecekleri bir dostlarının olmayışı, onları bir hayli yoracak ve üzecektir.
RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülen düğün, rüya sahiplerinin kederlerinin tümünden bir anda kurtulmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, ailevi sorunları ile ilgili bazı üzüntüler içindeyse yakın zamanda birinin müdahalesiyle bu sorunları ortadan kalkacaktır. İşleri ile ilgili sorunları olduğu için üzülen kişiler ise kendi yaptıkları hataları görecek ve bundan sonra aynı hataların tekrarına düşmemek için çabalayacaklardır.
RÜYADA BAŞKASININ DÜĞÜNÜNÜ GÖRMEK
Birinin düğünü olduğunu rüyada görmek, birtakım rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin yaşayacakları maddi çöküşlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, tanımadıkları bir kimsenin düğününe gittiklerini rüyalarında görmüşlerse bugüne kadar büyük bir beklenti ile altına girerek yaptıkları tüm yatırımlar rüya sahiplerini zarara uğratacaktır.
RÜYADA KENDİ EVİNDE DÜĞÜN OLDUĞUNU GÖRMEK
Evinde birilerinin evlendiğini rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin sürekli bir koşturma içinde çalışacak olmalarına ancak bu çalışmaların maddi karşılığını alamamalarına delalet edilmiştir. Bu sebeple de rüya sahipleri, geçim darlığına düşeceklerdir. Bazı din alimlerine göre ise rüya sahiplerinin hem acıyı hem de mutluluğu aynı anda yaşayacak olmaları yorumu yapılmıştır. Kişiler, bir süre boyunca ne yapacaklarını şaşıracaklardır.