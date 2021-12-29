Rüyada domuz görmek ne anlama gelir? Rüyada yaban domuzu görmek nasıl yorumlanır? Rüyada domuz sürüsü görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA DOMUZ GÖRMEK DİYANET

Diyanet'in rüyada görülmüş domuz için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kimselerin çevrelerinde dolanan yapmacık insanlar olduğuna delalet edilmiştir. Bu yapmacık insanları eğer rüya sahipleri kendi hayatlarına fazla dahil eder ve söz sahibi haline getirirlerse zarar gören taraf kendileri olacaktır. Bu nedenle de rüyasında domuz görmüş kimseler hayatlarındaki kişilere de hayatlarına yeni alacakları kişilere de çok dikkat etmelilerdir.