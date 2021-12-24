Rüyada domates görmek ne anlama gelir? Rüyada domates bahçesi görmek hayırlı mıdır? Rüyada domates yemek neye işarettir?

RÜYADA DOMATES YEMEK

Rüyada taze domates yediğini görmek, rüya sahiplerinin yaşayacakları bir durumda başkalarından önce kendilerini düşünecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler bu olaydan kendilerine pay çıkaracaklar ve her durumda önce kendilerini ve kendi menfaatlerini düşünmeleri gerektiğini anlayacaklardır. Bazı rüya tabircileri, rüyasında domates yediğini görmüş kimselerin kendilerine ait olan bir malı ailesi ile paylaşmak durumunda kalacağına ancak bu paylaşımdan sonra pişmanlık duymalarına yorumlamışlardır.