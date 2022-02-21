Rüyada dolma görmek ne anlama gelir? Rüyada pişmiş dolma görmek neye işarettir? Rüyada biber dolma görmek nasıl yorumlanır?
Rüyada dolma yemeğinin görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından rüyayı görmüş olan kimselerin bir işe az emek vermesinden sonuç alamayacak olmasına yorumlanmıştır. Rüyasında dolma görmüş olan kişilerin başarmak istediği iş veya ulaşmak istediği mertebe için çok fazla emek vermesi ve rakiplerinden daha fazla çalışmaları gereklidir.
RÜYADA PİŞMİŞ DOLMA GÖRMEK
Pişirilmiş dolmanın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerine belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışma yapacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, kendi hedeflerini belirlemeden bazı işlerle uğraşmaya başlarlarsa, çalışma sürelerinin ve miktarlarının ucu olmayacak, kişiler sürekli çalışmak zorunda kaldıkları için bir hayli yorulacaklardır. Daha verimli bir çalışma yapmak ve yapılan çalışmadan daha düzgün bir sonuç alabilmek için rüya sahiplerinin planlı hareket etmesi tavsiye edilmiştir.
Rüyada Tencerede Pişmiş Dolma Görmek
* Tencerenin içinde yenmeye hazır dolmaların rüyada görülmüş olması, iki farklı biçimde yorumlanmıştır:
Bazı dini rüya tabircilerine göre bu rüya, rüya sahiplerinin geçim dertlerinden kurtulmalarına ve kendileri için maddi açıdan sıkıntı olabilecek birçok durumu önceden fark ederek zamanla bu durumlardan kendilerini uzak tutmayı başarabilecek olmalarına delalet edilmiştir.
* Birçok rüya tabircisi içinse bu rüya, rüya sahiplerinin başkalarından kendi üstlerine aldıkları sorumlulukları çok kısa bir vade içinde atlatacaklarına yorumlanmıştır. Rüyasında tencerede pişmiş dolma olduğunu gören kimseler, kendilerine ait olmayan tüm sorumlulukları yakın zamanda bırakacaklardır.
RÜYADA BİBER DOLMA GÖRMEK
Biber dolmasının rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin çok ağır bir karakterinin olduğuna yorumlanmıştır. Bu karakterde olan kişiler, kendi hayatlarına girmek isteyen kişileri yakın zamanda tersleyebilir ve karşılarındaki tanımadıkları insanlara bazı ağır ithamlarda bulunabilirler.
RÜYADA KARIŞIK DOLMA GÖRMEK
Karışık dolmanın rüyada görülmesi, İmamı Nablusi (r.a.) gibi birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin kafalarında çok fazla düşünce olduğuna yorumlanmıştır. Bu düşüncelerin çokluğu, rüyayı görmüş olan kişilerin gerçek hayatlarını doğrudan etkilemesi, rüya sahiplerinin mantıklı karar almaktan kısa sürede uzaklaşmasına neden oluyorsa, rüya sahiplerine kendilerine akıl hocalığı edebilecek biri ile konuşmaları öğütlenmiştir.