Rüyada doğum yapmak ne anlama gelir? Rüyada sezaryen doğum yapmak nasıl yorumlanır? Rüyada sancısız doğum yapmak hayırlı mıdır?

RÜYADA SANCISIZ DOĞUM YAPMAK DİYANET

Diyanet'in rüyada sancı çekmeden doğum yaptığını gören kadınlar için yaptığı yorum, bir erkeğin himayesinden çıkmalaradır. Bu durum, daha geniş olarak iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

Diyanet'in bazı tabircileri, bu rüyayı gören evli kadınların eşlerinden boşanacakları yorumunu yapmışlardır. Kişiler, eşlerinden boşanmalarından sonra kendi ayakları üzerinde durmayı öğreneceklerdir.

İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre rüyada sancısız şekilde doğum yaptığını görmüş bekar kızlar, ailelerinden hem maddi hem de manevi anlamda kopmak zorunda kalacaklardır. Bunu isteyerek yapmasalar dahi hayatı ve bu hayat içinde yaşamayı bir başlarına öğreneceklerdir.