Rüyada doğum yapmak ne anlama gelir? Rüyada sezaryen doğum yapmak nasıl yorumlanır? Rüyada sancısız doğum yapmak hayırlı mıdır?
Rüyada doğurduğunu görmek, birçok alim tarafından rüya sahiplerinin alacakları tez haberlere yorumlanmıştır. Kişiler kendilerine bir şekilde ulaştırılmış bu hızlı haberleri başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyacak ve sevincini paylaşacaktır. Bazı dini rüya tabircilerine göre rüyada doğum yaptığını görmek, rüya sahiplerinin hayatlarını değiştirecek nitelikte bir haberi almalarına ve bu haberin kendilerine çok hızlı ulaşacak olmasına delalet sayılmıştır.
RÜYADA DOĞUM YAPTIĞINI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada doğurmak, rüya sahipleri kadınların içlerine dert ettikleri her şeyden kurtulacak olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle de büyük bir dileği ve duası olan rüya sahipleri, bu rüyadan sonra olması çok zor gibi görünen dileklerinin gerçekleştiğine şahit olacaktır. Bu sayede yaşamak ve hayatına iyi bir şekilde devam edebilmek için kendilerine bir yol da bulabileceklerdir.
RÜYADA SANCISIZ DOĞUM YAPMAK DİYANET
Diyanet'in rüyada sancı çekmeden doğum yaptığını gören kadınlar için yaptığı yorum, bir erkeğin himayesinden çıkmalaradır. Bu durum, daha geniş olarak iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
Diyanet'in bazı tabircileri, bu rüyayı gören evli kadınların eşlerinden boşanacakları yorumunu yapmışlardır. Kişiler, eşlerinden boşanmalarından sonra kendi ayakları üzerinde durmayı öğreneceklerdir.
İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre rüyada sancısız şekilde doğum yaptığını görmüş bekar kızlar, ailelerinden hem maddi hem de manevi anlamda kopmak zorunda kalacaklardır. Bunu isteyerek yapmasalar dahi hayatı ve bu hayat içinde yaşamayı bir başlarına öğreneceklerdir.
RÜYADA SEZARYEN DOĞUM YAPMAK
Rüyada normal doğum yapmadığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin üstlendikleri bir sorumluluğu yapamayarak suçunu başkalarının üstüne atacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kendileri ile hiçbir alakası olmayan ve başarı sağlamış bir kimsenin üzerine bu suçu atarlarsa çok kısa bir sürede rüya sahiplerinin yaptıkları ortaya çıkacaktır. Bu nedenle de rüya sahiplerine yalan söylememeleri hususunda uyarılmışlardır.
RÜYADA BİRİNİN DOĞUM YAPTIĞINI GÖRMEK
Birinin doğum yaptığı anı rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin ruhlarındaki sıkıntıların tümünden kurtulmaları için bazı hamlelerde bulunacak olmalarına delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircileri ise rüyada birinin doğum yaptığını görmenin rüya sahiplerinin başlarına her zaman kınadıkları bir şey gelecek olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin eşlerine ve eşleri ile olan münasebetlerine dikkat etmeleri yorumlanmış, eşlerine güvenmiyorlarsa bu sorunlarını aralarında çözmeleri gerektiği söylenmiştir.
RÜYADA BEKAR KIZIN DOĞUM YAPTIĞINI GÖRMEK
Bekar birinin doğurduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin akıllarının ucundan dahi geçmeyen evlilik fikrinin kısa süre içinde hayatlarının ortasında olacağına delalet edilmiştir. Ailesinden ve eğer varsa rüya sahiplerinin sevgililerinin çevresinden aldıkları baskı, onları bu gidişata itecektir. Tamamen kendi isteği ile evlenmeyen rüya sahipleri, baskılar sonucunda evliliğe karar verebilirler.
HAMİLE KADININ RÜYADA DOĞUM YAPTIĞINI GÖRMESİ
Hamile birinin rüyasında doğurması, bebeğini sağlıklı bir biçimde kucağına alacak olmasına ve doğum esnasında fazla sancı çekmeyeceğine delalet edilmiştir. Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş kimselerin bebekleri ile ilgili birçok endişesinin olduğu yorumunu yapmışlardır. Özellikle ilk bebeğine sahip olacak kişilerin bu rüyayı görmeleri, kendilerini gereksiz yere germemeleri ve endişelendirmemeleri gerektiğine delalet edilmiştir. Her şeyin yoluna yakın zamanda girecektir.
RÜYADA EVDE DOĞUM YAPMAK
Bebeğini evde dünyaya getirdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin çocuklarını evlerine çok bağlı insanlar olarak yetiştirmelerine delalet sayılmıştır. Rüyada evde doğum yapmak, rüya sahipleri eğer hamile değilse yakın zamanda hamile olduğunu sevdiği biri ile öğreneceğine de yorumlanmış ve kişilerin bu bebeği başta istemeyeceklerine yorulmuştur. Ancak zaman geçtikçe bu rüyayı görmüş kişiler iyi ki bir çocukları olduğunu da düşüneceklerdir.