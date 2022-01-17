Rüyada doğum sancısı çekmek ne anlama gelir? Rüyada doğum sancısı çekip doğum yapamamak neye işarettir? Anlamı ve yorumu

Rüyada Doğum Sancısı Çekmek Ve Kan Görmek

Rüyada doğum sancısı içindeyken kan akmaya başladığını görmek, rüya sahiplerinin yaptıkları planlar doğrultusunda sıkıntılarından kurtulmayı beklerken sıkıntılarının daha da artacak olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer ailelerinden ayrı yaşıyorlarsa, bu sıkıntıların neredeyse tümü kendilerine aileleri tarafından çıkarılacak ve bu sıkıntıların sürekli olarak doğmaya devam ettiğini gören rüya sahipleri, aileleri ile aralarına aşılması mümkün olmayan bir duvar örmek zorunda kalacaklardır.