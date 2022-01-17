Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir? Rüyada dışkı görmek neye işarettir? Rüyada dışkı görmenin anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Dışkının Eline Bulaştığını Görmek



Eline kaka bulaştığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin girecekleri her işten para kazanacak kadar nitelikli bir insan olmalarına yorumlanmıştır. Çevrelerinde olan herkes, rüya sahiplerinin bu kadar becerikli biri olmasına şaşıracak ve ona imreneceklerdir. Ayrıca kişiler, kendilerinin farkında olan kişiler tarafından da kendilerine farklı işler yönlendirdiklerini göreceklerdir.