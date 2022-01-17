Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir? Rüyada dışkı görmek neye işarettir? Rüyada dışkı görmenin anlamı, yorumu nedir?
Bir yerde olan dışkının rüyada görülmesi, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin kısmetlerinin açılması sayesinde mallarının da artacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, rüyalarında dışkı görmelerinden sonra yaşadıkları her olayın kendilerine maddi anlamda olumlu bir şekilde dönecek olduğunu göreceklerdir. Yapacakları yatırımlardan beklediklerinden çok daha fazla kar edecekler, kazandıkları paralarla da daha büyük sermayeler elde ederek farklı girişimlerde bulunacaklardır.
Rüyada Dışkının Eline Bulaştığını Görmek
Eline kaka bulaştığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin girecekleri her işten para kazanacak kadar nitelikli bir insan olmalarına yorumlanmıştır. Çevrelerinde olan herkes, rüya sahiplerinin bu kadar becerikli biri olmasına şaşıracak ve ona imreneceklerdir. Ayrıca kişiler, kendilerinin farkında olan kişiler tarafından da kendilerine farklı işler yönlendirdiklerini göreceklerdir.
Rüyada Dışkı Temizlediğini Görmek
Bir yerden kaka temizlediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kazandıkları paraların eskisi kadar bereketli olmayacağına yorumlanmıştır. Kişiler kazandıkları parayı, hatta daha fazlasını kazanmaya başlayacaklardır ancak paralarını bir şekilde yettiremediklerini fark edeceklerdir. Paralarının kendilerine ve ailelerine yetmemesi, rüya sahiplerini daha fazla çalışmaya itecektir.
Rüyada Dışkı Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada kakanın görülmüş olması, rüya sahiplerinin uzunca bir süre ibadet edemeyecek durumda olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle de dinine çok düşkün birinin rüyasında dışkı görmüş olması, dininden uzaklaşmasına ve bu uzaklaşmayı yakın zamanda fark etmeyecek olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin işleri ters gitmeye ve bozulmaya başladığı zaman kişiler kendilerini manen yetersiz hissetmeye başlayacaklardır.