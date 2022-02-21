Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak ne anlama gelir? Rüyada kendi dişini çektiğini görmek neye işarettir? Rüyada dişini çıkarmak...
Ağzındaki dişi elinle çıkardığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kişilerin acıya çok dayanıklı olduklarına yorumlanmıştır. Bu acı rüya sahipleri için hem manevi hem de fiziksel olabilir. Her ikisine de karşı dayanıklı olan rüya sahipleri, rüyalarında dişini kendi eliyle çıkardıklarını görmelerinin ardından geçmişlerinde yaşadıkları bir acı ile yeniden yüz yüze gelerek dayanıklı kalma çabası gösterebilirler.
RÜYADA SALLANAN DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada sallanmakta olan dişini çektiğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendilerini büyük bir zan altında kalmaktan kurtaracak olmalarına yorumlanmıştır. Kimse ile yaşadıklarını paylaşmadan bu durumun içinden sıyrılacak olan rüya sahipleri, eğer mantıklı hareket ederlerse zarar görmek yerine kendilerine zarar vermek isteyen kişileri fazlaca yoracaklardır.
RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada dişlerinden birini çektiğini görmek, rüya sahiplerinin boş tehditler duyacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle rütbeli bir makamda görev yapan kimselerin kendilerine söylenen her şeye kulak asmamaları ve görevlerini ellerinden gelen en iyi şekilde icra etmeye devam etmeleri gerektiği tavsiyesi verilmiştir.
RÜYADA SALLANAN DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK VE KANAMASI
* Rüyada çıkardığın dişin yerinden kan aktığını görmek, rüya sahipleri için farklı anlamlarda yorumlanmıştır:
Bazı din alimlerine göre rüyada dişini kendi eliyle çıkardıktan sonra kanadığını görmek, rüya sahiplerinin erişmek üzere oldukları bazı hayallerinin suya düşecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, gerçekleşmeyen hayallerinin arkasından çok üzüleceklerdir.
RÜYADA DİŞİNİ ÇIKARMAK
Dişlerinden birini yerinden söktüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin ailelerinde olan herkesin sorunlarına bazı çözümler üretecek oluşlarına delalet edilmiştir. Özellikle çalışan ve iş yerlerinde bir düzen oturtmuş olan rüya sahipleri, yakın bir süre zarfında kazandıkları paranın büyük bir kısmını ailelerine, ihtiyaçlarını gidermeleri için verecektir. Bu durumun yaşanmasından sonra rüya sahipleri, aileleri tarafından daha el üstünde tutulur bir hale gelmeye başlayacaklardır.