Rüyada diş sallanması neye işarettir? Rüyada dişin sallanması ama düşmemesi ne anlama gelir? Rüyada sallanan diş görmenin anlamı

Rüyada Diş Sallanması Diyanet



Diyanet'e göre ağızdaki dişlerin sallandığını görmek, rüyayı görmüş kimselerin değerlerini kaybedecek oluşlarına yorumlanmıştır. Bu değerler kişiler için sevgi, saygı, itibar ya da hoşgörü olabilir. Kişiler bu değerlerini kaybedene kadar ne kadar değerli olduklarını anlamayacaklardır ve bu değerler kendilerine bir daha gelmemek üzere kendilerinden uzaklaşacaklardır.