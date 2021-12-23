Rüyada diş düşmesi ne anlama gelir? Rüyada ön dişin düşmesi neye yorumlanır? Rüyada diş dökülmesi neye işarettir?
Dişlerinden birinin düştüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin sürekli olarak kalplerinde olacak üzüntülerin varlığına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yakın zamanda biri ile birden fazla konu hakkında tartışma yaşamışlarsa, rüyalarında dişlerinin düşmesi aralarındaki ilişki için çok hayırsız olaylar olmasına, rüya sahipleri barışmayı beklerken daha da şiddetli kavgalar etmelerine delalet edilmiştir.
RÜYADA DİŞİN DÜŞMESİ DİYANET
Diyanet'in rüyada düşen diş için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerine sıkıntı veren durumların ortadan kalkacak olmasına delalet edilmiştir. Bu olaylar, birçok insan tarafından bilinen ancak kimse tarafından müdahale edilmeyen olaylar olabilirler. Birden çıktıkları gibi ortadan da bir anda kaybolacaklardır ve rüya sahipleri bu kayıptan çok büyük bir huzur bulacaklardır.
RÜYADA ALT DİŞİN DÜŞMESİ
Rüyada alt dişin ağızdan düştüğünün görülmesi, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin birtakım düzen bozucu davranışlarda bulunacak olmalarına delalet sayılmıştır. Rüyayı görmüş kişiler, başkalarının kurmuş ve yerleştirmiş oldukları bu düzende yer edinebilmek için düzeni tamamen değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorlardır. Ancak bu düşünceleri doğru değildir ve eğer rüya sahipleri düzeni tam manasıyla bozarlarsa çok büyük sıkıntılar çekmek durumunda kalacaklardır.
RÜYADA KENDİ DİŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK
* Rüyada dişinin düşmesi, din alimlerince ve rüya tabircilerince şöyle yorumlanmıştır:
* Bazı din alimlerine göre rüyada kendi dişini düşerken görmüş kimseler, çok korkusuzca yaşayan ve bu korkusuzlukları sayesinde bugüne kadar birçok farklı konuda iş başarmış kişilerdir. Rüya sahipleri, karşılarına çıkan bir duruma karşı da benzer bir cesurca davranış sergileyeceklerdir ancak bu sefer gösterdikleri cesaret kendilerine zarar gelmesine neden olacaktır.
RÜYADA ÖN DİŞİN DÜŞMESİ DİYANET
Diyanet'e göre ısırma dişlerinden birinin düştüğünü rüyada görmek, rüya sahipleri için çok sıkıntılı olacak bir yolculuğa çıkmaktan kurtulmalarına delalet edilmiştir. Kişiler, kendi seyahatlerini iptal eden yöneticilerine minnettar kalacak, bu yola onu göndermedikleri için çok memnun olduklarını her fırsatta da dile getireceklerdir.
RÜYADA DİŞ DÖKÜLMESİ DİYANET
Diyanet'in rüyada döküldüğü görülmüş dişler için yaptığı yorum, kişilerin çevrelerinden en güvendikleri dostlarının birer birer hatalar yaparak gideceğidir. Her hatasında dostlarını hiç olmamış gibi silen rüya sahipleri, bu durumun zamanla başta kendileri olmak üzere birçok kimseye zarar verdiğini fark edecek ve kendisinden uzaklaştırdığı dostlarını yeniden yanına alabilmek için çaba gösterecektir.
RÜYADA AZI DİŞİNİN ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Rüyada azı dişlerinin çıkışı, birçok alime göre rüyayı görmüş kişilerin bugüne kadar başardığı bir konunun farklı bir problemle yeniden karşısında gelmesine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer, eski başarılarına güvenerek bu sorunun da üstesinden gelebileceklerini düşünüyorlarsa kendilerine bu kadar güvenmemeli, mutlaka eskiden yaptıkları hatalara göz gezdirmelilerdir.
RÜYADA SALLANAN DİŞİNİ ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK
Sağlam olmayan dişini çektiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bağımlı olduğu bir durumdan kurtulmasına haberci olarak yorumlanmıştır. Bu durum, rüyayı görmüş kişiler için başta çok zorlu bir süreç olarak görülecek olsa da zamanla bağımlılıklarından kurtuluşları rüya sahiplerine çok iyi gelecektir. Ayrıca, eğer rüya sahipleri sallanan dişlerinin düştüğünü rüyalarında görmüşlerse kimseye haber vermeden ve kimseden yardım talebinde bulunmadan bu bağımlılıklarından kurtulmanın bir yolunu bulabileceklerdir. İnsanlar, rüya sahiplerini yeniden gördüklerinde sanki farklı ve iyileşmiş biri ile tanıştıklarını dahi düşüneceklerdir.