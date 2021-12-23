Rüyada diş düşmesi ne anlama gelir? Rüyada ön dişin düşmesi neye yorumlanır? Rüyada diş dökülmesi neye işarettir?

RÜYADA SALLANAN DİŞİNİ ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK

Sağlam olmayan dişini çektiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bağımlı olduğu bir durumdan kurtulmasına haberci olarak yorumlanmıştır. Bu durum, rüyayı görmüş kişiler için başta çok zorlu bir süreç olarak görülecek olsa da zamanla bağımlılıklarından kurtuluşları rüya sahiplerine çok iyi gelecektir. Ayrıca, eğer rüya sahipleri sallanan dişlerinin düştüğünü rüyalarında görmüşlerse kimseye haber vermeden ve kimseden yardım talebinde bulunmadan bu bağımlılıklarından kurtulmanın bir yolunu bulabileceklerdir. İnsanlar, rüya sahiplerini yeniden gördüklerinde sanki farklı ve iyileşmiş biri ile tanıştıklarını dahi düşüneceklerdir.