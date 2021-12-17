Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada beyaz diş görmek neye işarettir? Rüyada diş düşmesi nasıl yorumlanır?
Ağzındaki dişlerin döküldüğünü rüyada görmek, bazı rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin hayatlarında bugüne kadar görmedikleri ve deneyimlemedikleri şeylere ilgi duymaya başlayacak olmasına delalet edilmiştir. Kişiler, bu duruma kısa sürede alışacak ve hayatına sürekli olarak yeni şeyler katmaya başlayacaklardır. Eğer kişiler, rüyalarında dişlerinin döküldüğünü gördükten sonra onları topladıklarını da görüyorlarsa, yaptıkları her yeni şeyden çok büyük zevkler almaya başlayacaklardır.
RÜYADA KENDİ DİŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada dişinin düşmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
• Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı kişilerin ailelerinden biri ile aralarına girecek olan mesafeye yorumlamışlardır. Rüya sahiplerinin aile bireylerinden birine örecekleri duvar, karşılarındaki kişilerin de onlardan daha fazla uzaklaşmasına neden olacaktır.
• Bazı din alimleri ise bu rüyayı kişilerin bir organlarının kalıcı olarak çalışmayacak olmasına ve uzunca bir süre sağlık sorunlarıyla boğuşacak olmalarına delalet edilmiştir. Özellikle böbrekleri ya da karaciğer sıkıntılı olan kişilerin bu rüyayı görmeleri, bir doktora gitmeleri hususunda kendileri için bir işarettir.
RÜYADA DİŞ DÜŞMESİ DİYANET
Diyanet'e göre dişin düştüğünü rüyada görmek, eğer diş rüya sahiplerinin kendi ağzından düşmüşse rüya sahipleri bazı maddi yüklerin altına kendilerini sokacaklardır. Başka birinin dişinin düştüğünü ya da dişlerinin döküldüğünü rüyada görmek ise, rüya sahiplerinin kendilerine yetmeyen maddi imkanlarıyla başkalarına da yardım etmeye çalışmalarına delalet edilmiştir. Bu sayede kişiler daha da bereketli zamanlar yaşayacaklardır.
RÜYADA AZI DİŞLERİNİN DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada arka dişlerin dökülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin çok güvendikleri bir dostlarına güvenerek hareket edeceklerine ancak bu güvenin hayal kırıklığı ile son bulmasına yorumlanmıştır. Özellikle yeni bir iş kurmayı planlayan rüya sahipleri, güvendikleri arkadaşları ile ortaklık kurmamalı ve gözlerini bile kırpmadan kendilerini tamamen başkasına emanet etmemelilerdir.
RÜYADA DİŞİNİN YERİNDEN ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Yerinden çıkan dişin rüyada görülmesi, rüya sahipleri için uğursuzlukların başlarına gelecek olmasına yorumlanmıştır. Bu uğursuzluklar rüyayı görmüş kişilerin birtakım kazalar yaşaması, değer verdikleri bazı eşyalarını kaybetmeleri veya kendilerine edilmiş bir emaneti kaybetmeleri olabilir. Özellikle emanet bir eşyanın kaybolması, rüya sahiplerinin canlarını sıkacaktır.
RÜYADA BİRİNİN DİŞİNİN ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEK
Tanımadığının birinin dişinin çekildiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından kişilerin bir yola çıkacaklarına yorumlanmıştır. Bu yol, rüya sahiplerinin bir amaç doğrultusunda çıkacağı ve sonunda da memnun kalmayacağı bir yol olacaktır. Bir kimse, rüya sahipleri bu yoldan döndükten sonra kendilerinden bir karar vermelerini isteyecektir. Yol sonrasında alınan karar, rüya sahiplerinin hayatlarını olumlu bir ivmeye yöneltebilir. Bu nedenle kararın iyice düşünülmesi öğütlenmiştir.
RÜYADA DİŞİN YENİDEN ÇIKTIĞINI GÖRMEK
Çektirilen dişin yeniden çıktığını rüyada görmek, bazı tabircilere göre rüya sahiplerinin olma ihtimaline dair umutlarını çok uzun zaman önce kestikleri bazı olayların hayatlarına yeniden girmesine yorumlanmıştır. Bu olaylar rüya sahiplerinin işleri ya da özel hayatlarıyla ilgili olabilir. Eğer rüya sahipleri yeniden hayatlarına giren bu olayları yanlış yorumlarlarsa, olmayışlarından eskisinden daha fazla üzüleceklerdir.
RÜYADA BEYAZ DİŞ GÖRMEK
Beyaz ve temiz dişin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kimseler için bilinçle atacakları adımlara işaret edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bir konu hakkında karar vereceklerse ve bu karar kendilerinden başka birçok kişiyi etkileyebilecek nitelikte ise rüya sahipleri bu kararı herkes için en hayırlı ve doğru olabilecek şekilde alacaktır. Ancak rüyasında beyaz, temiz ve sağlam dişlerinin döküldüğünü de görmüş kişiler, aldıkları karardan zararlı çıkacak, herkese de zarar vereceklerdir.