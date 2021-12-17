Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada beyaz diş görmek neye işarettir? Rüyada diş düşmesi nasıl yorumlanır?

RÜYADA KENDİ DİŞİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada dişinin düşmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı rüya tabircileri, bu rüyayı kişilerin ailelerinden biri ile aralarına girecek olan mesafeye yorumlamışlardır. Rüya sahiplerinin aile bireylerinden birine örecekleri duvar, karşılarındaki kişilerin de onlardan daha fazla uzaklaşmasına neden olacaktır.

• Bazı din alimleri ise bu rüyayı kişilerin bir organlarının kalıcı olarak çalışmayacak olmasına ve uzunca bir süre sağlık sorunlarıyla boğuşacak olmalarına delalet edilmiştir. Özellikle böbrekleri ya da karaciğer sıkıntılı olan kişilerin bu rüyayı görmeleri, bir doktora gitmeleri hususunda kendileri için bir işarettir.

