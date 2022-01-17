Rüyada diş çekmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişini çekmek neye işarettir? Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak nasıl yorumlanır?

RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada kendi dişlerini çektiğini görmek, rüya sahiplerinin kendilerini şu an çok mutlu eden ancak gelecekte kendilerine zarar vermeye başlayacak olan işleri fark ederek bu işlerin tümüne dur diyecek olmalarına delalet sayılmıştır. Rüyasında diş çektiğini görmüş kişilerin hayatlarında verecekleri bu radikal kararların etkileri tamamen olumlu olacaktır. Bu sayede de rüya sahipleri bu kararlarından hiç pişmanlık duymayacaklardır.