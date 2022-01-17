Rüyada diş çekmek ne anlama gelir? Rüyada kendi dişini çekmek neye işarettir? Rüyada dişini kendi eliyle çıkarmak nasıl yorumlanır?
Birinin dişini çektiğini rüyada görmek, rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin acı çeken biri ile tanışacaklarına ve bu acı çeken kişiyi tüm dertlerinden kurtaracaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, diş çektikten sonra karşılarında olan kişinin de ağrılarından kurtulduğunu ya da yüzünün güldüğünü görüyorlarsa, başkalarına sağladıkları faydalardan kendilerine de pay düşecek ve kendilerini de mutlu edebilecek birçok olay yaşanacaktır.
RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK
Kendi dişini elinle çektiğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin insanlardan kendileri haklarında duydukları tüm eleştirileri susturacak işler yapmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, uzun zamandır iletişim halinde olmadıkları insanların içine bir anda girmek durumunda kalırlarsa, girmelerinden sonra duyacakları hiçbir şeyi umursamamalılardır. Duyup umursadıkları her şey başkalarının hoşuna giderken kendilerine zarar verecektir.
RÜYADA DİŞ ÇEKMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada diş çektiğini görmek, rüyayı görmüş kişilerin kendi hayat sıkıntılarına nokta koyacaklarına delalet sayılmıştır. Kimse kendilerine inanmaz ve güvenmezken rüya sahiplerinin bütün bu dertlerinden kurtulacak olmaları, insanların kendilerine hayran olmalarını sağlayacaktır.
RÜYADA KENDİ DİŞİNİ ÇEKMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada kendi dişlerini çektiğini görmek, rüya sahiplerinin kendilerini şu an çok mutlu eden ancak gelecekte kendilerine zarar vermeye başlayacak olan işleri fark ederek bu işlerin tümüne dur diyecek olmalarına delalet sayılmıştır. Rüyasında diş çektiğini görmüş kişilerin hayatlarında verecekleri bu radikal kararların etkileri tamamen olumlu olacaktır. Bu sayede de rüya sahipleri bu kararlarından hiç pişmanlık duymayacaklardır.
RÜYADA DİŞİNİ KENDİ ELİYLE ÇIKARMAK VE KANAMASI
Dişlerini elinle çekip kanadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok iyi anlaştıklarını düşündükleri bir kişi ile tartışacaklarına ve tartışmalarının ardından da bu kişiyi hayatlarından uzunca bir süre uzak tutacaklarına delalet edilmiştir. Bu yaşanacak olan uzaklık sayesinde karşılarında olan kişi de rüya sahiplerinin değerini anlayacaktır.
RÜYADA YİRMİLİK DİŞ ÇEKTİRMEK
Yirmilik dişini çektirdiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin bir durum dolayısıyla çok acı çekeceklerine ve zorluk yaşayacaklarına delalet edilmiştir. Ancak kişiler yaşadıkları bu zorlukları kimse ile paylaşmadan aşmaya çalışacaklardır. Aşabildikleri sıkıntılar sayesinde de rüya sahipleri kendilerini daha güçlü biri olarak görmeye başlayacaklardır.