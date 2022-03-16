Rüyada dinozor görmek ne anlama gelir? Rüyada dinozor görmek neye işarettir? Rüyada dinozor görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Dinozor Saldırısı Görmek

Dinozorların bir yere saldırdığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin daha önce iletişimleri olmadığı ancak tanışıklıkların olduğu biri ile tartışıp kavga etmelerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, içine girdikleri kavga ortamı dolayısıyla çok gergin zamanlar geçirebilirler. Ancak geçirdikleri bu gergin zamanların tümü rüyayı görmüş olan kişiler için çok uzun süreli olmayacaktır.