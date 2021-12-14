Rüyada depremde evin hasar görmesi neye işarettir? Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir?
Rüyada depremin hissedilmesi, farklı alimlere göre farklı biçimlerde delalet edilmiştir: İmamı Nablusi (r.a.), İbn-i Sirin (r.a.) ve İmamı Gazali (r.a.)'ya göre rüyada deprem olduğunu görmek, rüya sahiplerinin halihazırda söz geçirebildiği kimselere karşı itibarının zedelenmesine delalet edilmiştir. Bu zedelenme, rüya sahiplerinin halk tarafından istenmemeye başlanmasına neden olacak ve kişiler istemeyerek de olsa koltuklarını birine devretmek durumunda kalacaklardır. Bazı rüya tabircilerine göre bu rüya, rüya sahiplerinin felaket üstüne felaket yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin önce işleri bozulmaya başlayacak, ardından da yapmayı istemedikleri işleri yapmak mecburiyetinde kalacaklardır.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK VE SALLANMAK
Rüyada deprem dolayısıyla sallandığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin aile yaşantılarına dikkat etmeleri hususunda yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda ailelerinde yaşanan bir olaya çok fazla tepki vermişlerse, bu durumdan dolayı bazı pişmanlıklar duyabilirler. Duydukları pişmanlıkları olaylar daha fazla büyümeden dile getirmeli, özellikle de kendilerinden yaşça büyük kişilere bu tepkiyi vermişlerse mutlaka özür dilemelilerdir.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK İHYA
İhya'nın rüyada deprem görmek için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerinin sürekli olarak alacakları sıkıntıları haberlere canlarının sıkılacağıdır. Rüya sahiplerinin can sıkıntılarını gidermek için birine başvuracağı, bu başvuru sonucunda da destek alacağı yorumu da eklenmiştir. Kişiler, rüyalarında gördükleri depremden hasar gördüklerini görmüşlerse, canlarını sıkan konuyu atlatmaları pek kısa sürmeyecektir.
RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU AMA YIKILMADIĞINI GÖRMEK
Depremde evlerin yıkılmadığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok güçlü yapıda bir insan olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda alacakları bazı kötü haberleri başkalarına vermek zorunda kalacaktır. Bu süreçte güçlü kalması ve karşılarındaki kişiyi düşünerek hareket edişi, kişilerin daha kolay ayakta kalmalarını sağlayacaktır. Bu zor dönemde sergiledikleri güçlü duruş, birçok kimse tarafından da takdir görecektir.
RÜYADA SARSINTI OLDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada yerin sallandığını görmek ancak bu sarsıntıyı hissetmemek, rüyayı görmüş kimselerin kulaklarına gelecek bazı yalanlara yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, yakın zamanda iletişim kurdukları yakın bir arkadaşlarından bazı havadisler alacaklardır. Bu havadislerin doğru olduğunu düşünerek bazı planlar yapabilir ve bu planları hemen uygulamaya geçirebilir. Bu kadar hızlı hareket etmemesi, öncelikle aldığı haberlerin tamamının doğruluğunu tespit etmesi gerektiği yorumu yapılmıştır.
RÜYADA DEPREMDE EVİN HASAR GÖRMESİ
Depremde evinin hasar aldığını rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin içinde kaldıkları zor durumdan kaynaklı olarak çevresinden yardım bekleyeceğine yorulmuştur. Kişiler, sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini ve bu nedenle de yardıma ihtiyaçları olduğunu özellikle yakın arkadaşlarına doğrudan söyleyeceklerdir. Ancak hiçbir yakın arkadaşı, rüya sahiplerine bu desteği ve yardımı vermeyecek, aksine laubali bir şekilde tavsiyelerde bulunacaklardır.
RÜYADA SABAH DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK
Sabah vakti deprem olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin çok inanıp güvendikleri bir kimseden duyacakları yıkıcı sözlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, karşı taraftan duyacağı bu sözlere duygusal olarak yaklaşırlarsa çok üzülecek ve bir süre ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Ancak bu duruma mantıksal yaklaşmaları, rüya sahiplerinin hatalarından kolaylıkla ders çıkarmalarını sağlayacaktır.
RÜYADA EVİNİN SALLANDIĞINI HİSSETMEK
Evinin depremde sallandığını rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin can güvenliklerinin olmamasına ve bu can güvenliğini sağlayabilmek için çok çabalamaları gerektiğine yorumlanmıştır. Bu durum, rüyasından deprem olduğunu ve bu depremde sallantı hisseden kimseler için çok büyük bir önem arz eder. Kişiler kendilerine çok dikkat etmeli, tenha yerlerde yalnız bulunmamalılardır.