Rüyada deprem olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada depremde evin hasar görmesi neye işarettir?

RÜYADA EVİNİN SALLANDIĞINI HİSSETMEK

Evinin depremde sallandığını rüyada görmek, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin can güvenliklerinin olmamasına ve bu can güvenliğini sağlayabilmek için çok çabalamaları gerektiğine yorumlanmıştır. Bu durum, rüyasından deprem olduğunu ve bu depremde sallantı hisseden kimseler için çok büyük bir önem arz eder. Kişiler kendilerine çok dikkat etmeli, tenha yerlerde yalnız bulunmamalılardır.