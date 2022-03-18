Rüyada denizin taşması ne anlama gelir? Rüyada denizin taşması neye İşarettir? Rüyada denizin taşmasının anlamı ve yorumu...

Rüyada Denizin Taşması Ve Eve Girmesi

Taşan denizin evine girdiğini rüyada görmek, bazı rüya alimlerince rüya sahiplerinin hanelerine başka insanların karışmasından çok şikayetçi olduklarına delalet edilmiştir. Rüyasında denizin taşıp evini yerle bir hale getirdiğini görmüş olan kişiler, eşlerinin akıllarına başka insanların girdiklerini ve bu nedenden dolayı da ayrılmak durumunda kalacaklardır. Rüya sahipleri, ailelerinin huzurunu bozan insanların kim olduğunu ise çok uzun zaman sonra öğreneceklerdir.