Rüyada denize düşmek ne anlama gelir? Rüyada denize düşüp boğulduğunu görmek neye işarettir? Rüyada denize uçmak hayırlı mıdır?

RÜYADA KÖPRÜDEN DENİZE DÜŞMEK

Köprüden denizin içine düştüğünü rüyada görmek, rüyayı görmüş kişilerin daha rahat ve güzel bir hayata sahip olabilmeleri için kat etmeleri gereken bir yol olduğuna yorumlanmıştır. Bu yol sebebi ile rüya sahipleri işlerinin ters gitmeye başlayacağını ya da bozulacağını düşünebilirler. Ancak bu düşünceleri doğru olmayabilir ve rüya sahipleri ellerinden gelen her şeyi yaparak bu yola girmelilerdir. Bazı din alimlerine göre ise rüyasında köprüden geçerken denize düştüğünü rüyasında görmüş olan kişiler duygusal olarak kurdukları bir ilişkiden kopmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, rüya sahiplerine çok zor gelecektir.