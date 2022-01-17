Rüyada deli görmek ne anlama gelir? Rüyada deli saldırısına uğramak neye işarettir? Rüyada deli kadın görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA DELİ GÖRMEK VE KORKMAK DİYANET

Rüyada deliden korktuğunu görmek, Diyanet tarafından rüyayı görmüş kişilerin yakın zamanda çok korkacakları bir olay yaşayacaklarına yorumlanmıştır. Kişilerin korkacağı bu konu, kendi hayatları ile ilgili yaşanmayabilir. Ancak nerede veya nasıl yaşanırsa yaşansın rüya sahipleri korktukları bu olayın yeniden yaşanmaması için çaba göstereceklerdir.