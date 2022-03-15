Rüyada dedemi görmek ne anlama gelir? Rüyada dedemi görmek neye İşarettir? Rüyada dedemi görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Dede İle Konuşmak

Dedenle sohbet ettiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin yeni bir işe girmeden önce aile büyüklerini bir araya toplayarak onlardan akıl almaları gerektiğine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, kimseye bir şey sormadan yalnızca kendi fikirleri ile hareket etmeye çalışırlarsa birçok konuda yanılacak ve yanılgılarından dolayı da girdikleri işlerden zararla ayrılmak zorunda kalacaklardır.